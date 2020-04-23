حضرنا أو غبنا عن الاجتماعات.. تيار الحكيم يؤكد لـ

2020/04/23 | 14:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكد النائب عن كتلة الحكمة النيابية، ستار الجابري، اليوم الخميس، ان التيار يؤيد حكومة المكلف مصطفى الكاظمي ،سواء حضر الاجتماعات السياسية او غاب عنها.وقال ستار الجابري، في تصريح لـ"كلكامش برس"، إن "تيار الحكمة بزعيمها عمار الحكيم داعم لاي اجتماع شيعي ،ان حضر التيار في الاجتماع او لا"، مؤكدا ان "الحكمة داعم لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي ، على اعتبار انها الفرصة الاخيرة للقوى الشيعية في تكليف رئيس وزراء بعد الحرج الكبير الذي وقعت فيه الكتل السياسية خصوصا انه لايمكن الذهاب الى شخصية رابعة بعد الكاظمي".واوضح الجابري، ان "الحكمة خول الكاظمي اختيار كابينته الوزارية دون طرح اي اسم من الحكمة كمرشح فيها "، مبينا ان "مايتم تداوله في الاعلام وبعض الجيوش الالكترونية، معروفة غاياتها ومن يقف خلفها واخيرا ما تردد بشان ان الحكمة تصر على وزارة النفط او الانسحاب من حكومة الكاظمي ".واشار الى دعم تيار الحكمة "الاسماء التي عرضت في وسائل الاعلام بشان الكابينة الوزارية، وان كانت ناقصة "، داعيا الى "الاسراع بالتصويت على الكابينة وسد الشواغر في الوزارات وان يعجل البرلمان بطلب عقد جلسة طارئة لتشكيل الحكومة".

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