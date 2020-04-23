الغبان : الكابينة التي قدمها مصطفى الكاظمي الى الكتل السياسية غير مكتملة

2020/04/23 | 14:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس كتلة الفتح محمد الغبان، ان الكابينة الحكومية التي قدمها رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي الى الكتل السياسية غير مكتملة.

وقال الغبان في بيان، إن الكابينة المقترحة التي قدمها الرئيس المكلف الى الكتل السياسية غير مكتملة، واضاف ان الكتل السياسية المجتمعة تقيم المنهج وآلية الترشيح التي اعتمدها رئيس الوزراء المكلف وتدرس اسماء المرشحين الذين تم تسميتهم لبعض الوزارات وفق المعايير والمواصفات التي تم الاتفاق عليها.

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