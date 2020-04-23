وزير التخطيط : 18 مليون مواطن سجلوا على منحة الطوارئ

2020/04/23 | 14:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد وزير التخطيط نوري الدليمي، موعد إطلاق المنحة الطارئة للعوائل المتضررة من إجراءات الحظر الوقائي لفيروس كورونا بما لا يتجاوز العشرة أيام.

وأكد الدليمي في تصريح أن الوزارة انتهت من فترة التسجيل على منحة الطوارئ وتعمل حالياً على فرز العوائل المشمولة بتلك المنحة، مشيرا الى أن ثماني عشرة مليون مواطن سجلوا على المنحة ما يعادل نحو مليونين ونصف المليون عائلة.

وأكد استمرار الوزارة بالعمل على إيجاد طريقة سهلة لإطلاق الأموال خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام، فيما لفت الى أن انهيار أسعار النفط ستعجل من تنفيذ المشروع الوطني لتشغيل الشباب من خلال اللجوء على قطاعات الزراعة وغيرها لتنويع موارد البلاد المالية.

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