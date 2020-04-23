السفير الصيني لدى واشنطن يرد على اتهامات ترمب ويطالب بعدم تسييس موضوع كورونا

2020/04/23 | 14:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رد السفير الصيني أدى واشنطن “سون يانغاي”، على اتهامات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن تورط الصين في صنع فيروي كورونا ونشره بالعالم.

وطالب السفير الصيني في تصريح الرئيس ترمب والمسؤولين بالإدارة الأميركية، بعدم إعطاء الموضوع طابعا سياسيا، مبينا ان أكثر ما يسبب له القلق، هو انعدام الشفافية في الجانب السياسي، وليس في المجال الطبي والعلمي.

وأضاف يانغاي ان ما تقوم به الولايات المتحدة ضد بلاده، يعتبر محاولة للتشهير واخفاء الحقائق والتعتيم على جهود العلماء الصينيين في مجال الكشف عن الفيروس والتوصل إلى لقاح او عقار لمعالجته.

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