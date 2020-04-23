2020/04/23 | 15:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني، يوم الخميس، عن قتل 7 ارهابيين بضربة جوية في بحيرة حمرين بمحافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان ورد لـشفق نيوز، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية، قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات ديالى تمكنت من محاصرة عناصر إرهابية داخل وكر واشتبكت معهم في منطقة الخلاوية المحاذية لبحيرة حمرين في ناحية قرة تبة بمحافظة ديالى".

واوضحت الخلية ان "هذه العناصر الإرهابية حاولت الهرب بإتجاه بحيرة حمرين، حيث وجه لهم طيران الجيش ضربة، أسفرت عن قتل ٧ إرهابيين".

واشارت الخلية الى "تدمير وكر يحتوي مواد غذائية ودراجة نارية و٨ جليكانات مملؤة بمادة البانزين واسطوانتين غاز ومواد أخرى، كما تم تدمير زورق في البحيرة ذاتها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني: مقتل 7 ارهابيين بضربة جوية في بحيرة حمرين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني: مقتل 7 ارهابيين بضربة جوية في بحيرة حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).