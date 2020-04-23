تيار الحكمة ينفي أنباء عدم حضوره اجتماع الكتل الشيعية

2020/04/23 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، أنباء عدم حضور التيار لاجتماع الكتل الشيعية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال البخاتي في تصريح إن اجتماع الكتل الشيعية تم في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وضم كل القيادات السياسية مشيرا الى أن رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم حضر الاجتماع.

وأكد البخاتي أن الاجتماع ناقش تشكيل الحكومة المقبلة، لافتا الى أن الكابينة الوزارية في طريقها للوصول الى مجلس النواب وسيت الاطلاع على الأسماء بعد وصولها للمجلس.

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