غوتيريش : كورونا تحول لأزمة حقوق إنسان ويجب الحذر من التمييز

2020/04/23 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن أزمة فيروس كورونا أصبحت أزمة صحية عالمية وتحولت بسرعة كبيرة الى أزمة حقوق انسان.

وأكد غوتيريش على أهمية اتباع تعليمات الأمم المتحدة حول كيفية التجاوب مع هذه الأزمة، مشيرا إلى وجود تمييز بين الناس في تقديم الخدمات الصحية خلال التعامل مع الأزمة، في حين يجب ان يكون البشر وحقوقهم بمقدمة الأولويات لدى دول العالم.

وأضاف أن عدم المساواة في التعامل مع الأزمة يعيق قدرة بعض الناس في الحصول على الخدمات الصحية، محذرا من استخدام القوة المفرطة في التعامل مع الازمة أو بث خطابات الكراهية والعداء.

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