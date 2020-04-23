خلية الازمة: كربلاء ستعلن في اليومين المقبلين خالية من فيروس كورونا

2020/04/23 | 15:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / كربلاء… اكدت خلية الازمة في دائرة صحة كربلاء ان يوم الاحد المقبل ستكون المحافظة خالية من الاصابات بفيروس كورونا.وقال الناطق باسم الخلية محمد الوكيل في تصريح ل/لمعلومة/ ان “حميات مدينة الامام الحسين عليه السلام الطبية تحتضن الان مصابين اثنين فقط بعد تماثل جميع الحالات الى الشفاء التام، ومن المؤمل ان يخرج مصاب […]

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