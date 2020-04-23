مظاهرات ضد “هيئة تحرير الشام” قرب معبر “الغزاوية” غربي حلب

2020/04/23 | 15:06 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج عشرات المدنيين اليوم الخميس، بمظاهرة مناهضة لـ #هيئة_تحرير_الشام قرب معبر “الغزاوية” الذي يفصل بين مدينة #دارة_عزة بريف #حلب الغربي ومناطق سيطرة فصائل «الجيش الوطني» في مدينة #عفرين.وأفادت مصادر محليّة بأن الأهالي تظاهروا اليوم…

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