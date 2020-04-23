كتلة صادقون: لم نفرض أي مرشح وزاري على كابينة الكاظمي

2020/04/23 | 15:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح نائب عن كتلة صادقون البرلمانية، الخميس، عقد جلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي الثلاثاء او الاربعاء من الاسبوع المق...

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