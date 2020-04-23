العراق: 70 أمر قبض واستدعاء لمتهمين من الدرجات العليا

2020/04/23 | 15:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة، عن أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق متهمين من الدرجات العليا والخاصة الصادرة خلال شهر شباط الماضي....

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