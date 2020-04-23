2020/04/23 | 15:07 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليويفا يعلن تأجيل بطولة أوروبا 2021 للسيدات لعام واحد

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