2020/04/23 | 15:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، مقتل سبعة عناصر من عصابات داعش الإرهابي بضربة جوية في ناحية قرة تبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: مقتل 7 إرهابيين بضربة جوية في ناحية قرة تبة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: مقتل 7 إرهابيين بضربة جوية في ناحية قرة تبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).