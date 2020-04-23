أمانة بغداد توضح بشأن قرار مجلس الوزراء الخاص بتشغيل الأجراء اليوميين

2020/04/23 | 15:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت أمانة بغداد، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن قرار مجلس الوزراء الخاص بتخويل أمين بغداد تشغيل الأجراء اليوميين.

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