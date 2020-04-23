نائب: سائرون والنصر والحكمة سيقفون ضد تمرير حكومة الكاظمي

2020/04/23 | 15:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف النائب المستقل باسم خزعل، الخميس، عن وجود تراجع سياسي عن دعم حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، فيما بين أن تحالف سائرون وائتلاف النصر وتيار الحكمة سيقفون بالضد من تمرير حكومة الكاظمي.وقال خزعل في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “تمرير حكومة الكاظمي داخل مجلس النواب أصبح أمرا صعبا بعد طرحه الكابينة […]

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