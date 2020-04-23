الفتلاوي يكشف عن صراع بين الكتل السياسية السنية حول الكابينة الوزارية

2020/04/23 | 15:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي عن صراع بين الكتل السياسية السنية حول الكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال الفتلاوي في تصريح ان اغلب الكتل الشيعية لازالت داعمة للمكلف مصطفى الكاظمي ولا توجد نية برفضه داخل البرلمان، لافتا الى ان الكتل الشيعية متمسكة بموقفها وستمرر الكاظمي داخل مجلس النواب الاسبوع المقبل.

وأضاف أن الصراعات السياسية حول الكابينة الوزارية اقتصرت فقط على المكون السني ولا توجد صراعات سياسية شيعية بشأن قضية الاستحقاق الانتخابي.

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