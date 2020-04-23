مجلس القضاء الأعلى يعلن إطلاق سراح أكثر من 20 ألف موقوفا

2020/04/23 | 15:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مجلس القضاء الأعلى إطلاق سراح أكثر من عشرين ألف موقوفا ضمن إجراءات تقليل التجمعات بسبب مخاطر كورونا.

وقال المجلس في بيان إن محاكم الجزاء اتخذت قرارا بإطلاق سراح عشرين ألفا وأربعين موقوفا انسجاماً مع قرارات خلية الأزمة وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بخصوص التقليل ‏من مخاطر انتشار فايروس كورونا.

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