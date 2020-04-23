أمانة بغداد تصدر توضيحاً بشأن تخويل مجلس الوزراء تشغيل الاجراء اليوميين

2020/04/23 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت أمانة بغداد، الخميس (23 نيسان 2020)، توضيحاً بشأن قرار مجلس الوزراء بتخويل أمين بغداد تشغيل الاجراء اليوميين.

وقالت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قرار مجلس الوزراء الخاص بتخويل امين بغداد بتشغيل الاجراء اليوميين يشمل بعض الاجراء اللذين لم يتم تحويلهم الى عقود وفق قرار 315 وقرار 337 لسنة 2019".

وأضافت ان "قرار التخويل سيضمن عدم توقف عمل هولاء العمال وتمديد التشغيل وتكييف وضعهم القانوني استناداً الى تخويل مجلس الوزراء المذكور انفاً".

بغداد اليوم- الديوانية

طالب مدير عام تربية الديوانية، عقيل الجبوري، الخميس (23 نيسان 2020)، بإعادة فتح التقديم لمنتسبي المديرية لتخصيص قطع أراضي مناسبة للموظفين.

وذكرت وثيقة، حصلت عليها (بغداد اليوم)، "نرجو الإيعاز إلى الجهات ذات العلاقة ل

بغداد اليوم- بابل

اعلن محافظ بابل، حسن منديل السرياوي، الاربعاء (23 نيسان 2020)، تطبيق حظر التجوال الجزئي اعتباراً من يوم غد.

وقال السرياوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "سيتم رفع حظر التجوال من الساعة السابعة صباحا الى الساعة السادسة م

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، الخميس، تسيير رحلة استثنائية من المملكة المتحدة إلى العاصمة بغداد تحمل 156 عراقياً من العالقين هناك.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن "سفارة جمهوريّة العراق لدى المملكة المتحدة، تُسيِّر رحلة استثنائيّة إلى

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