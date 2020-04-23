مقتل 7 من عناصر داعش بضربة جوية في ناحية قره تبة

2020/04/23 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس (23 نيسان 2020)، قتل سبعة عناصر من تنظيم داعش بضربة جوية في ناحية قرة تبة، وتدمير وكر يحتوي مواد مختلفة للتنظيم.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية، تمكنت قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات ديالى من محاصرة عناصر إرهابية داخل وكر وتشتبك معهم في منطقة الخلاوية المحاذية لبحيرة حمرين في ناحية قرة تبة".

وأضاف البيان، أن "هذه العناصر الإرهابية حاولت الهرب باتجاه بحيرة حمرين، حيث وجه لهم طيران الجيش ضربة، أسفرت عن قتل سبعة إرهابيين".وأشار الى "تدمير وكر يحتوي مواد غذائية ودراجة نارية و8 جليكانات مملؤة بمادة البانزين، واسطوانتين غاز، ومواد أخرى، كما تم تدمير زورق في البحيرة ذاتها".

بغداد اليوم- بغداد

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وقالت صحيفة القضاء الصادرة عن المجلس، إن "ال

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بغداد اليوم- دهوك

وجه محافظ دهوك، فرهاد الاتروشي، الخميس، باعتقال مطلقي النار بخروج المصابين بفيروس كورونا، في المحافظة.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ دهوك، أن الاخير "وجه الأجهزة الأمنية باعتقال من أطلق النار خلال الاحتفالات التي

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