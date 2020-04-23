مقتل 7 عناصر من داعش الارهابي في ناحية قرة تبه بديالى

2020/04/23 | 15:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالىاعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، مقتل 7 ارهاببين في ناحية قرة تبه في ديالى.وقالت الخلية في بيان تلقت “العهد نيوز”،نسخة منه، ان قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات ديالى تمكنت من محاصرة عناصر إرهابية داخل وكر وتشتبك معهم في منطقة الخلاوية المحاذية لبحيرة حمرين في ناحية قرة تبة.واضافت، ان العملية اسفرت عن قتل […]

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