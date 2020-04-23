ظريف : على ترمب الاهتمام بمتابعة قواته المصابة بكورونا بدل إطلاق التهديدات

2020/04/23 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف التهديدات الأميركية للسفن والزوارق الإيرانية في الخليج.

وقال ظريف في تغريدة على تويتر إن القوات الأميركية لا يوجد لها عمل على بعد سبعة اميال من الحدود الإيرانية وهي من تقوم باستفزاز الملاحين الإيرانيين وزوارق الحرس الثوري المتواجدة في سواحل إيران في الخليج، مضيفا أن تواجد القوات الأميركية في المنطقة أمر غير مرغوب فيه.

وأشار ظريف الى أن أكثر من خمسة ألاف إصابة بفيروس كورونا في صفوف قوات الجيش الأميركي وعلى ترمب متابعة ذلك الامر لا أن يطلق التهديدات.

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