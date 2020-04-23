حاتمي : القوات الإيرانية المسلحة متيقظة دائما وهي ترصد تطورات المنطقة

2020/04/23 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الدفاع العميد أمير حاتمي، أن القوات الايرانية المسلحة متيقظة دائما وهي ترصد تطورات المنطقة والعالم، وبالتالي فهي تتمتع بالجهوزية لمواجهة أي تهديد في المستقبل.

واعتبر وزير الدفاع ان الاولويات والمقدمات اللازمة لتحقيق شعار قفزة الانتاج تتمثل في الادارة الثورية ، والمعرفة الصحيحة والواقعية للتهديدات الشاملة من قبل نظام الهيمنة، وطرق المواجهة مع الحظر الظالم، وتقوية الارادة والثقة لدى المسؤولين، وتنمية الدوافع الالهية، وايجاد مصادر مالية غير مرتبطة بالميزانية الحكومية، ووضع السياسات الاستراتيجية.

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