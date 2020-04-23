الإعلام الأمني :قتل 7 عناصر من داعش قرب بحيرة حمرين في ديالى

2020/04/23 | 15:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، قتل ٧ عناصر من عصابات داعش قرب بحيرة حمرين في ديالى .وذكرت الخلية في بيان تلقته/ المعلومة / ، انه “وفقاً لمعلومات استخبارية، تمكنت قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات ديالى من محاصرة عناصر إرهابية داخل وكر واشتبكت معهم في منطقة الخلاوية المحاذية لبحيرة حمرين في ناحية […]

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