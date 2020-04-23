2020/04/23 | 15:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – أين يمكن تخزين النفط الخام؟ تثير هذه المشكلة قلقا كبيرا في السوق النفطية الغارقة في فائض من الخام فيما الطلب في أدنى مستوياته نتيجة تدابير الحجر المنزلي والتوقف شبه التام للطيران في العالم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.وهيمنت هذه المسألة في الأيام الأخيرة بشكل ملح على الأسواق إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشكلة تتعاظم .. السباق بحثاً عن قدرات تخزين مؤشر إلى حجم أزمة النفط) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المشكلة تتعاظم .. السباق بحثاً عن قدرات تخزين مؤشر إلى حجم أزمة النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).