باستثناء اصابة ..صحة السليمانية تعلن تماثل المصابين بكورونا وتطالب بتمديد الحظر

2020/04/23 | 15:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/السليمانية اعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية، اليوم الخميس، عن تماثل المصابين بفيروس كورونا المستجد بإستثناء حالة واحدة فقط.وقال المتحدث باسم المديرية ياد النقشبندي، إن "صحة السلیمانية تجري کل اسبوع فحوصات مختبرية للمصابین الذین شفوا من الفیروس وخرجوا من المستشفیات".واضاف : "الآن توجد حالة واحدة فقط مصابة ترقد في مستشفى خاص بالفيروس فې السلیمانیة ، وهي ممرضة متطوعة اصيبت بالفیروس اثناء اداء عملها واجراء الفحوصات للمصابین".ولفت الى ان "صحة السليمانية قدمت مقترحا للابقاء على الحظر لأن خطورة الفیروس لاتزال موجودة و نحتاج لـ20 يوما للتأكد من خلو اقليم كردستان من كورونا".هذا و من المقرر ان تبدأ حافلات نقل الركاب في مدينة السليمانية، يوم الخميس، اعادة عملها وسط المدينة وسط عدد من الاجراءات والتعليمات للحماية من انتشار فايروس كورونا.ونقلت وسائل اعلام كردية عن جلال ابو بكر رئيس نقابة النقل في السليمانية، انه وبعد التباحث مع قائممقامية المدينة تم التوصل الى السماح للحافلات باعادة مزاولة عملها وفق اجراءات صحية لمنع انتشار فايروس كورونا.واصاف: ان الاجراءات تتضمن رش وتعقيم الحافلات بالمواد المعقمة وان تعمل الحافلات بنصف طاقتها، 50% من الركاب، لتقليل الزحام ونسب التلامس بين الركاب.واشار الى، انه مقابل تقليل عدد الركاب، دعت النقابة الى عدم استيفاء اجور الكراجات من اصحاب حافلات نقل الركاب.

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