2020/04/23 | 15:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني إن الأسماء التي نُشرت في وسائل الإعلام، لكابينة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، هي تسريبات، لم تُطرح للمناقشة رسمياً.

وذكر النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، طه أمين أنه حتى الآن الأسماء المطروحة قابلة للتفاوض والقبول والرفض، ولكن ككتلة الاتحاد الوطني لم تطرح عليهم الأسماء بشكل رسمي من المكلف، مبينا انه ليس لدى الكتلة مشكلة بالأسماء المطروحة إطلاقا ولكن هي أسماء مسربة وليستالاتحاد الوطني الكردستاني رسمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني الكردستاني : الأسماء المطروحة بحكومة الكاظمي قابلة للتفاوض) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني الكردستاني : الأسماء المطروحة بحكومة الكاظمي قابلة للتفاوض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).