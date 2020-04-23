الحكومة العراقية تقلص الدوام الرسمي ساعة واحدة

2020/04/23 | 16:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت الحكومة العراقية، يوم الخميس، تقليص الدوام الرسمي ساعة واحدة خلال شهر رمضان.

وجاء في بيان مقتضب للأمانة العامة لمجلس الوزراء، أنها "وجهت بتقليص ساعات الدوام الرسمي ساعة واحدة في دوائر الدولة كافة خلال شهر رمضان المبارك".

يشار إلى أن ديوان الوقف السني في العراق أعلن أن يوم غد الجمعة أول أيام شهر رمضان في العراق.

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