بالصور.. الحشد يوزع 300 سلة غذائية على عوائل الموصل

2020/04/23 | 16:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قيادي في الحشد الشعبي ابو رضا الشبكي اليوم الخميس، عن قيام هيئة الحشد الشعبي وتحت شعار “على العهد باقون” بتوزيع 300 سلة غذائية على العوائل الفقي...

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