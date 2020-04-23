العراق/الحكمة: لم نقدم اي وزير للكاظمي وما يقال محاولة لخلط الاوراق

2020/04/23 | 16:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت كتلة الحكمة النيابية، الخميس، عدم تقديمها اي وزير في حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، معتبرة ان ما تتناقله التقارير الاخبارية عن...

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