مجلس الوزراء يقرر تقليص ساعات الدوام الرسمي خلال رمضان

2020/04/23 | 16:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن تقليص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان.وقالت الامانة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "بتقليص ساعات الدوام الرسمي ساعة واحدة في دوائر الدولة كافة خلال شهر رمضان المبارك، اعاده الله على الشعب العراقي بالخير واليمن والبركة".وأضافت انها "خولت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة، تحديد تقليص الوقت في بداية الدوام الرسمي او نهايته الى الجهة المسؤولة".

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