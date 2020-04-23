التربية تحدد مصير العام الدراسي الحالي

2020/04/23 | 16:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت وزارة التربية، انها ستعلن مساء اليوم الخميس، مصير العام الدراسي 2019 -2020 .وذكر بيان للوزارة ان "مصير العام الدراسي الحالي، الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين، وضمان حقوق المحاضرين المجانيين، وغيرها من الملفات المهمة المتعلقة بوزارة التربية سوف يتم طرحها في الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم".

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