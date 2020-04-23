أمانة مجلس الوزراء تقلص الدوام ساعة واحدة في رمضان

2020/04/23 | 16:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقليص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك.

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