كتلة كردية: الكاظمي لم يبدأ مفاوضته ومباحثاته “غامضة”

2020/04/23 | 16:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعتبر رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر، الخميس، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لايزال غامضا في مباحثته بشأن تشكيل الحكومة، داعيا الى تقديم أسماء الكابينة الى مجلس النواب بشكل سريع.وقال كوجر لـ /المعلومة/ إن “مصطفى الكاظمي لم يبدأ مفاوضاته السياسية الفعلية حتى اللحظة”، داعيا الى “تقديم الكابينة الوزارية بشكل سريع […]

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