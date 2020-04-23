توقعات بتداعيات “كارثية” على قطاع السياحة العالمي

2020/04/23 | 16:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة قال السكرتير العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكشفيلي، إن إيرادات السياحة الدولية، قد تتقلص بواقع 500 مليار دولار هذا العام، متأثرة بجائحة كورونا.وأضاف في حيث لوكالة “تاس”، أن “الأزمة المرتبطة بجائحة COVID-19 تسببت فجأة وبشكل غير متوقع بتداعيات سلبية على تدفق السياح الأجانب في العالم”.ولفت إلى أن عدد المسافرين حول […]

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