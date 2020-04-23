شفاء 4 مصابين بكورونا في أربيل وبقاء 14 مصاباً في عموم مستشفيات المحافظة

2020/04/23 | 16:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت دائرة صحة أربيل، اليوم الخميس، تماثل أربع حالات مصابة بفيروس كورونا للشفاء التام في المحافظة.وقالت الدائرة في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “أربعة أشخاص مصابين بفيروس كورونا اكتسبوا الشفاء التام، ومغادرتهم المستشفى”.وأضافت أن “عدد الحالات المتبقية المصابة بفيروس كورونا، في عموم المحافظة، بلغ 14 إصابة فقط”.أعلنت وزارة النقل […]

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