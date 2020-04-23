الخارجية: مغادرة الرحلة الاستثنائيّة من القاهرة الى بغداد وعلى متنها 293 مسافِراً

2020/04/23 | 16:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، اليوم الخميس، عن مُغادرة الرحلة الاستثنائيّة من القاهرة باتجاه بغداد.

وقال الصحاف في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "غادرة الرحلة الاستثنائيّة من القاهرة باتجاه بغداد، وعلى متنها 293 مُسافِراً كانوا عالقين في مصر بسبب إجراءات الحظر الوقائيّ الشامل لمنع تفشّي وباء كورونا".

يذكر ان وزارة الخارجية، تعلن يوميا عن رحلات استثنائية لاعادة العراقيين العالقين في عددا من دول العالم بالتعاون مع وزارة النقل وسلطة الطيران المدني.

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