2020/04/23 | 16:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلن مركز الأزمات البلجيكي، في بيان، اليوم الخميس، بلوغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد 42 ألفًا و797 بعد تسجيل 908 حالات جديدة خلال آخر 24 ساعة.

وقال إن عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 6490 في عموم البلاد، مع تسجيل 230 حالة في الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح أن 46 بالمئة من العدد الإجمالي، توفوا في المستشفيات و53 % في دور رعاية المسنين.

وأشار إلى انخفاض عدد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى 993 مريض.

وأكّد أن 367 شخصًا تعافوا من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحتى ظهر الخميس، أصاب كورونا أكثر من مليونين و653 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 185 ألفا، وتعافى أكثر من 727 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابات كورونا في بلجيكا تقترب من 43 ألفا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابات كورونا في بلجيكا تقترب من 43 ألفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).