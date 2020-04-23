تعرف على المرشحين للتأهل إلى دورى أبطال أوروبا حال إلغاء الدوريات

2020/04/23 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

كشفت تقارير صحفية عن خطة الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" لتحديد الفرق المتأهلة إلى...





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