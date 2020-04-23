2020/04/23 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس (23 نيسان 2020)، تقليص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان.

وقالت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "وجهت بتقليص ساعات الدوام الرسمي ساعة واحدة في دوائر الدولة كافة خلال شهر رمضان".

وأضاف، البيان أن "الأمانة خولت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، ومجالس المحافظات كافة، بتحديد تقليص الوقت في بداية الدوام الرسمي او نهايته الى الجهة المسؤولة".

بغداد اليوم - متابعة

حذر د.



حازم الجميلي – وكيل وزارة الصحة والبيئة عضو اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية من منا وصفها بـ "كارثة كبرى" من شأنها السماح بتسلل مصابين محتملين بفيروس كورونا إلى بغداد فيما أشار إلى إن انخفاض معدل الا

بغداد اليوم- بغداد

حددت عضو خلية الأزمة النيابية النائب غيداء كمبش، الخميس (23 نيسان 2020)، مرحلة قالت إنها يمكن خلالها "الاطمئنان" من تجاوز خطر فيروس كورونا المستجد داخل البلاد.

وقالت كمبش في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "خطر كورون

بغداد اليوم- الديوانية

طالب مدير عام تربية الديوانية، عقيل الجبوري، الخميس (23 نيسان 2020)، بإعادة فتح التقديم لمنتسبي المديرية لتخصيص قطع أراضي مناسبة للموظفين.

وذكرت وثيقة، حصلت عليها (بغداد اليوم)، "نرجو الإيعاز إلى الجهات ذات العلاقة ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أمانة مجلس الوزراء تعلن تقليص ساعات الدوام خلال شهر رمضان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أمانة مجلس الوزراء تعلن تقليص ساعات الدوام خلال شهر رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).