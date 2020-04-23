بسبب كورونا.. التأجيل يضرب بطولة جديدة بقرار من الاتحاد الأوروبي

2020/04/23 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

ضرب زلزال تأجيل البطولات الذي انتشر مؤخراً بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد" كوفيد – 19" بطولة جديدة بقرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

و تقرر تأجيل بطولة الأمم الأوروبية للسيدات والتي كان منتظر إقامتها في صيف 2021 ليؤجل اليويفا المسابقة بالكامل لمدة عام لتقام في 2022".

و حدد اليويفا الموعد الجديد للبطولة الأوروبية للسيدات "يورو 2021" لتقام في الفترة بين 6 و 31 تموز 2022.

وقرار الاتحاد الأوروبي صدر بشكل رسمي حسبما أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية اليوم الخميس، و جاء ذلك بعد تأجيل بطولة الأمم الأوروبية للرجال إلى صيف 2021 بدلاً من الصيف المقبل.

و فضل اليويفا ترحيل البطولة لمدة عام كامل بعد تأجيل يورو 2020 وأولمبياد طوكيو جراء جائحة كورونا في الآونة الأخيرة، لتقام البطولة في إنجلترا في يوليو 2022.

و في هذا الشأن صرح أليكساندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي قائلاً " عندما اضطررنا لاتخاذ قراراً عاجلاً بتأجيل يورو 2020 ، كان في ذهننا تأثير ذلك على يورو 2021 للسيدات، تعاملنا مع كل الخيارات بحرص وهدفنا استمرار نمو كرة القدم النسائية في الفترة المقبلة".

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