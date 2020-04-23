2020/04/23 | 16:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة أربيل تعلن تماثل أربع حالات جديدة للشفاء من فيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/23 | 16:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة أربيل تعلن تماثل أربع حالات جديدة للشفاء من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة أربيل تعلن تماثل أربع حالات جديدة للشفاء من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).