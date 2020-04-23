زميله: سيميوني سيقود الارجنتين في يوم ما

2020/04/23 | 16:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشف اللاعب السابق ورئيس نادي إستوديانتس دي لا بلاتا الحالي سباستيان فيرون، إنه يود تولي رئاسة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم مستقبلاً، وإنه مقتنع بأن دييغو سيميوني سيقود “راقصي التانغو”.وقال فيرون في تصريحات لقناة فوكس سبورتس، إن “هدفي هو الوصول لرئاسة الاتحاد الأرجنتيني من أجل “إضفاء التحديث” على اللعبة في بلاده”.وتابع: “أود […]

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