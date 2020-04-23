مندوب إيران في الأمم المتحدة : شعوب المنطقة تطلب خروج القوات الأميركية وأولها العراق

2020/04/23 | 16:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إن تواجد القوات الأميركية في المنطقة هو السبب الجذري للمشكلات، وان شعوب المنطقة تطالب بخروج هذه القوات وأولها العراق.

وأكد روانجي أن العديد من مشكلات المنطقة تعود جذورها إلى تواجد القوات الأميركية فيها، إضافة الى ان انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني شدد التوتر في المنطقة، مشيرا الى أن بلاده غير مسؤولة عن الوضع المتوتر في الخليج، لافتا الى أن البرلمان العراقي قد طالب بخروج القوات الأميركية وهو الموقف المشترك لشعوب المنطقة بأكملها.

وأضاف روانجي أن الولايات المتحدة تبيع الأسلحة الفتاكة بمليارات الدولارات لبعض الدول،وهي لا ترغب بتحسين العلاقات مع ايران ولا تريد ان تكون لطهران علاقات جيدة مع دول الجوار.

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