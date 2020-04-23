الزاملي ينفي تقديم تحالف سائرون أسماء مرشحين لكابينة الكاظمي

2020/04/23 | 16:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى القيادي بالتيار الصدري حاكم الزاملي، تقديم سائرون أسماء مرشحين في الكابينة الوزارية لحكومة مصطفى الكاظمي.

وقال الزاملي في تصريح إن سائرون لم يقدم اي مرشح لرئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي”، مؤكداً عدم صحة ما تناقلته وسائل الاعلام عن وجود مرشحين تابعين لتحالف سائرون ضمن الكابينة الوزارية الجديدة.

وأضاف الزاملي أن الاسماء المرشحة في كابينة الكاظمي، قدمها المكلف نفسه، ولم يقترح تحالف سائرون عليه اسماً واحدا.

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