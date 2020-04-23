منظمات الإغاثة تحذر من حدوث كارثة في حال انتشار فيروس كورونا في مخيم للنازحين

2020/04/23 | 16:21 - المصدر: قناة التغيير

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حذرت مجموعة من منظمات الاغاثة الانسانية في العراق من حدوث كارثة في حال انتشار فيروس كورونا في مخيم للنازحين الايزيديين في دهوك بسبب قدرة تلك المنظمات المحدودة على الدخول الى المخيم .

وذكرت صحيفة ذي ناشيونال البريطانية في تقرير ان مئات الالاف من الايزيديين الذين يعيشون في مخيمات النزوح في شمال العراق معرضون لخطر الاصابة بالمرض والذي اودى بحياة مئة وسبعة وسبعين الف شخص حول العالم حتى الانواضاف التقرير أنه وعلى الرغم من عدم وجود اصابات في الوقت الحالي فإن الخطر يتزايد مع تصاعد الحالات في العراق على نطاق أوسع، وأكدت ان في البلاد أكثر من الف وستمئة إصابة وثلاثة وثمانين حالة وفاة مرتبطة بفايروس كورونا.

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