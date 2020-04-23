ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا في سويسرا

2020/04/23 | 16:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأعلنت وكالة الصحة العامة في سويسرا اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد، ارتفع إلى 1268 من 1217 أمس الأربعاء، عقب تسجيل 51 حالة.وأضافت، أن ‘عدد الإصابات المؤكدة زاد إلى 28496 من 28268 حالة، بعد الكشف عن 228 حالة إصابة جديدة’.وتخطط الحكومة السويسرية، اعتبارا من 27 أبريل الجاري، للتخفيف […]

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