تهديد من قائد الحرس الثوري الإيراني ينتشل سعر النفط الأمريكي من الانهيار

2020/04/23 | 16:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-(أ ف ب) – جنيف- لندن – الزمان توعد قائد الحرس الثوري الإيراني الخميس بـ “رد حاسم” في حال نُفذت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ب”تدمير” أي قطعة بحرية إيرانية تقترب من سفن أميركية في الخليج.وحذر اللواء حسين سلامي في تصريح بثه التلفزيون الرسمي “نقول للأميركيين إننا مصممون وجادون للغاية… وإن أي عمل سيتم […]

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