أول محاكمة من نوعها في المانيا لعنصرين في المخابرات السورية : والبني : لا افلات من العقاب

2020/04/23 | 16:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انور البني – المحامي المعارض كوبلنس (ألمانيا)-(أ ف ب) – بدأت الخميس في ألمانيا أول محاكمة في العالم لانتهاكات منسوبة إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مع مثول رجلين يعتقد أنهما عنصران سابقان في المخابرات السورية أمام محكمة في كوبلنس.وحضر المشتبه به الرئيسي أنور رسلان (57 عاما) بصفته عقيدا سابقا في جهاز أمن الدولة […]

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