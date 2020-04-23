خلال يومين.. ازمة كربلاء تعتزم إعلان المحافظة خالية من كورونا

2020/04/23 | 16:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء اكدت خلية الازمة في دائرة صحة كربلاء ، اليوم الخميس، ان يوم الاحد المقبل ستكون المحافظة خالية من الاصابات بفيروس كورونا.وقال الناطق باسم الخلية محمد الوكيل في بيان تلقت”العهد نيوز” ، ان “حميات مدينة الامام الحسين عليه السلام الطبية تحتضن الان مصابين اثنين فقط بعد تماثل جميع الحالات الى الشفاء التام، […]

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