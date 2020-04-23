ميسان تتخذ قرارات جديدة بشأن الحظر بينها السماح للشباب بممارسة كرة القدم

2020/04/23 | 16:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ميسان أعلن مدير عام صحة ميسان الدكتور علي العلاق ، اليوم الخميس، عن اتخاذ خلية الازمة في المحافظة جملة من القرارات الجديدة للحد من انتشار وباء كورونا.وذكر العلاق في بيان تلقته “العهد نيوز” ، انه “شارك بالاجتماع الثالث عشر الذي ترأسه محافظ ميسان علي دواي رئيس خلية الأزمة الخاص بمتابعة الإجراءات الاحترازية […]

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